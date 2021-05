Avanti un altro succede di nuovo: Bonolis dichiara “Rischiato il cadavere..” (Di venerdì 21 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento andato in onda ieri sera per il programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. L’appuntamento di ieri sera per Avanti un altro è stata davvero particolareTutte le sere prima del telegiornale di Canale 5 va in onda l’appuntamento super atteso con il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ovvero Avanti un altro. Ma nell’appuntamento di ieri sera è successo qualcosa che era accaduto già poco tempo prima, vediamo meglio insieme cosa. Paolo Bonolis “Rischiato il cadavere..” Come sappiamo dalla prossima settimana il programma Avanti un altro giungerà al termine ed al suo posto ... Leggi su formatonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento andato in onda ieri sera per il programmauncondotto da Paolo. L’appuntamento di ieri sera perunè stata davvero particolareTutte le sere prima del telegiornale di Canale 5 va in onda l’appuntamento super atteso con il programma condotto da Paoloe Luca Laurenti, ovveroun. Ma nell’appuntamento di ieri sera è successo qualcosa che era accaduto già poco tempo prima, vediamo meglio insieme cosa. Paoloil..” Come sappiamo dalla prossima settimana il programmaungiungerà al termine ed al suo posto ...

