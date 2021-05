WSBK 2021 | la Honda è pronta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’attesa è finita. Il mondialeincomincia il suoquesto fine settimana al Motorland Aragon, e laalza le mani gridando “presente!”. La squadra ufficiale di Alvaro Baustista e Leon Haslam ha terminato i test invernali, e sono pronti per lanciare la sfida iridata alla Kawasaki di Jonathan Rea. Dopo il round aragonese, il mondiale superbike si trasferirà in Portogallo la settimana successiva, per il secondo round stagionale sul tracciato storico dell’Estoril. La stagioneconta 13 round, e diverse novità. Debuttano i circuiti di Navarra, in Spagna, e di Most in Repubblica Ceca, che prende il posto di Phillip Island. Due gli appuntamenti previsti al di fuori dell’Europa: Mandalika in Indonesia (ancora in costruzione) e San Juan in Argentina. HRC in pista ad Aragon per gli ultimi test SBK Quale ...