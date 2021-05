Venerato | “Gattuso da lunedì non sarà più l’allenatore del Napoli | è nel mirino del Tottenham”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ciro, esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Danonpiùdel. Sul tecnico calabrese è piombato il, che è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. In particolare, il presidente degli Spurs Daniel Levy è rimasto colpito dalle partite del. Il patron delè stato stupito dalla qualità del gioco e dalle idee del tecnico azzurro”.

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra re ...
Ringhio è in corsa per la panchina della Juventus, piace alla Lazio come primo nome se salta Inzaghi, Torino e Fiorentina l'hanno contattato ...