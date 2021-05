Vaticano, il taglio di stipendi non va giù ai dipendenti. E inizia la protesta (Di giovedì 20 maggio 2021) La riforma di Papa Francesco I, intenzionato a ridurre gli stipendi di alcuni esponenti e funzionari nel Vaticano, non piace a tutti: ecco perchè. I cambiamenti, soprattutto quando sono di natura socio economica, incontrano sempre delle opposizioni come quelle che Papa Francesco I sta trovano nella sua riforma per Città del Vaticano che parte da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 20 maggio 2021) La riforma di Papa Francesco I, intenzionato a ridurre glidi alcuni esponenti e funzionari nel, non piace a tutti: ecco perchè. I cambiamenti, soprattutto quando sono di natura socio economica, incontrano sempre delle opposizioni come quelle che Papa Francesco I sta trovano nella sua riforma per Città delche parte da L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Enzo40510601 : RT @tempoweb: Taglio degli stipendi, in Vaticano scoppia la rivolta #vaticano #papafrancesco #stipendi #iltempoquotidiano - GianniVezzani1 : Taglio degli stipendi, in Vaticano scoppia la rivolta - raffaellamucci1 : RT @tempoweb: Taglio degli stipendi, in Vaticano scoppia la rivolta #vaticano #papafrancesco #stipendi #iltempoquotidiano - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Taglio degli stipendi, in Vaticano scoppia la rivolta #vaticano #papafrancesco #stipendi #iltempoquotidiano - GeMa7799 : Taglio degli stipendi, in Vaticano scoppia la rivolta...QUINDI E' VERO QUANDO SE DICE CHE SONO IN BANCAROITTA ! -