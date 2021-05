Tottenham | Kane | «Sento di avere un’altra carriera davanti…»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Arrivano altre dichiarazioni che sanno di addio alda parte di HarryL’avventura di Harryalsembra ormai essere arrivata alla conclusione. In una intervista a SkyBet, l’attaccante inglese ha confermato di voler cambiare aria in estate. «Non so cosa succederà. Magari Levy vorrà vendermi, qualora arrivasse un’offerta da 100 milioni di sterline. Spero che il nostro rapporto sia buono: sono in questo club da 16 anni, quindi spero che avremo una conversazione onesta e capire cosa fare sotto questo aspetto. Non voglio arrivare alla fine dellacon dei rimpianti, voglio essere il calciatore migliore possibile.di poterdavanti, posso giocare altri 7-8 anni e non ho fretta. ...

