The Lumineers, in Italia con un nuovo album a partire da Febbraio 2022 (Di giovedì 20 maggio 2021) The Lumineers, la band torna in Italia a partire da Febbraio 2022, dopo il blocco dovuto alla pandemia. Disponibili i biglietti a partire dal 27 maggio. The Lumineers, il ritorno della band con il nuovo tour The Lumineers – Photo Credits: Alessandra TurchiIl loro coinvolgente sound ha scalato le classifiche mondiali conquistando milioni di fan. Con tre album di successo alle spalle, l’omonimo album di debutto, “THE Lumineers”, che li ha consacrati al mondo ben 9 anni fa con la bellissima “Ho Hey”, “CLEOPATRA” del 2012 e “III” del 2019, The Lumineers sono pronti a far ritorno in Italia con il nuovissimo EP, “LIVE FROM THE LAST NIGHT OF THE ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) The, la band torna inda, dopo il blocco dovuto alla pandemia. Disponibili i biglietti adal 27 maggio. The, il ritorno della band con iltour The– Photo Credits: Alessandra TurchiIl loro coinvolgente sound ha scalato le classifiche mondiali conquistando milioni di fan. Con tredi successo alle spalle, l’omonimodi debutto, “THE”, che li ha consacrati al mondo ben 9 anni fa con la bellissima “Ho Hey”, “CLEOPATRA” del 2012 e “III” del 2019, Thesono pronti a far ritorno incon il nuovissimo EP, “LIVE FROM THE LAST NIGHT OF THE ...

Advertising

SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: #THELUMINEERS torneranno finalmente in Italia a febbraio 2022 per una data a Milano! ??@thelumineers @COMCERTO https://t.c… - RockRebelMag : #THELUMINEERS torneranno finalmente in Italia a febbraio 2022 per una data a Milano! ??@thelumineers @COMCERTO… - inouterspaceH : i the lumineers a febbraio fanno un concerto a milano ???????? - rosastairvs : questa cosa che i the lumineers dovevano venire a torino e ora non vengono più mi brucia e non poco - Infinitejest19 : The Lumineers: una data in Italia a febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : The Lumineers Angelica Gori: 'Imparo da Zanotti, tifo Atalanta e dedicherei una canzone a Gasperini' Qual è stato il concerto che ti ha regalato più emozioni? 'Sicuramente i The Lumineers a Milano. Sono la mia band preferita e dal vivo sono spettacolari. Mi piacerebbe, appena tornerà possibile, ...

The Lumineers, cancellato il tour, salta il concerto in Arena "A causa dell'attuale situazione globale causata dal Covid - 19, è con immenso dispiacere che annunciamo che le tre date dei The Lumineers in Italia, quella del 5 luglio 2021 all'Auditorium Parco ...

The Lumineers, cancellato il tour, salta il concerto in Arena L'Arena THE LUMINEERS in Italia a febbraio 2022 The Lumineers sono pronti a far ritorno in Italia per una data il 16 febbraio 2022 ai Lorenzini District di Milano. Biglietti ...

Spilla 2021 Dopo un anno che ha costretto il mondo dello spettacolo a fermarsi, Spilla è pronta a tornare nella città di Ancona.

Qual è stato il concerto che ti ha regalato più emozioni? 'Sicuramente ia Milano. Sono la mia band preferita e dal vivo sono spettacolari. Mi piacerebbe, appena tornerà possibile, ..."A causa dell'attuale situazione globale causata dal Covid - 19, è con immenso dispiacere che annunciamo che le tre date deiin Italia, quella del 5 luglio 2021 all'Auditorium Parco ...The Lumineers sono pronti a far ritorno in Italia per una data il 16 febbraio 2022 ai Lorenzini District di Milano. Biglietti ...Dopo un anno che ha costretto il mondo dello spettacolo a fermarsi, Spilla è pronta a tornare nella città di Ancona.