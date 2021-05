Superluna, il 26 maggio arriva la più grande dell’anno (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarà la seconda dell’anno, ma la più grande. La Superluna del 26 maggio sarà la più vicina e si tingerà di rosso (anche se, alle nostre longitudini, non si potrà cogliere questa gradazione di colore). Inoltre, sarà protagonista di una breve eclissi totale (anche se invisibile dall’Italia). Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarà la seconda dell’anno, ma la più grande. La Superluna del 26 maggio sarà la più vicina e si tingerà di rosso (anche se, alle nostre longitudini, non si potrà cogliere questa gradazione di colore). Inoltre, sarà protagonista di una breve eclissi totale (anche se invisibile dall’Italia).

Ultime Notizie dalla rete : Superluna maggio Come ammirare la spettacolare eclissi totale della Superluna dei fiori la prossima settimana Intorno alla fine del mese il cielo ci regala un nuovo emozionante spettacolo, dopo le affascinanti stelle cadenti eta Aquaridi: la Superluna dei fiori , che potremo ammirare il 26 maggio . Si tratta della luna più grande e più luminosa dell'anno. Ma la notte del 26 è previsto anche un altro show imperdibile: l'eclissi totale di ...

Il 26 maggio la Superluna: appuntamento con gli astrofili ravennati ... propone un'altra serata dedicata alla Luna Piena perigea, per gli amici "Superluna". In occasione del prossimo plenilunio, nella sera del 26 maggio, in diretta sul canale Zoom dell'ARAR ( https://...

Il 26 maggio il cielo ci regala la Superluna più grande dell’anno Galileo Come ammirare la spettacolare eclissi totale della Superluna dei fiori la prossima settimana Il 26 cielo ci regala un nuovo doppio spettacolo: la Superluna dei fiori e l'eclissi totale lunare, che potremo seguire in streaming.

Il 26 maggio la Superluna: appuntamento con gli astrofili ravennati Dopo la serata dello scorso aprile, il Gruppo Giovani dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), in collaborazione con l’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta (ARAR – Planetario di Ravenna), l’Associazio ...

