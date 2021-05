Sul lungomare di Olbia spunta un giardino, quasi alla fine i lavori (Di giovedì 20 maggio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Il nuovo lungomare di Olbia si prepara all'apertura,… Cosa cambia con la zona gialla e quando la Sardegna… A Olbia sta nascendo un ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 20 maggio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Il nuovodisi prepara all'apertura,… Cosa cambia con la zona gie quando la Sardegna… Asta nascendo un ...

Advertising

divenerem89 : @fattoquotidiano Per me puoi anche andare a zappare sul lungomare, con un clistere pieno di chiodi dove non batte il sole… - fLicciardi1971 : @Filo__diArianna allora quando ti vedrò sul lungomare... ti tozzoleerò !! - emilianom76 : RT @Tommygladius79: ?? @IBOBoxing ?? Mediterraneo Leggeri ?? @emilianom76 vs jamoye ???? ?? Civitavecchia ??? Lungomare ?? 25/6/2021 ?? ht… - Borderline_24 : #Bari, protesta degli studenti sul lungomare: 'Noi dimenticati dalle istituzioni' - Tommygladius79 : ?? @IBOBoxing ?? Mediterraneo Leggeri ?? @emilianom76 vs jamoye ???? ?? Civitavecchia ??? Lungomare ?? 25/6/2021… -