Spaccio di sostanze stupefacenti: i carabinieri arrestano un 20enne salernitano (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto*Nuovo arresto della Sezione Radiomobile carabinieri per stupefacenti* I carabinieri della Sezione Radiomobile di Salerno hanno tratto in arresto il 20enne salernitano S.F. , pregiudicato, per detenzione ai fini di Spaccio di stupefacenti. Un equipaggio della Sezione Radiomobile, nel transitare in Via della Sanginella nella mattinata di ieri, ha notato un giovane seduto su un motociclo Piaggio Liberty intento a fumare uno spinello artigianale. I militari lo hanno perciò subito bloccato e sottoposto a prima perquisizione personale, che ha rivelato il possesso di un grinder e di marijuana all’interno di un pacchetto di sigarette. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione con esito positivo: all’interno di un armadio a suo uso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto*Nuovo arresto della Sezione Radiomobileper* Idella Sezione Radiomobile di Salerno hanno tratto in arresto ilS.F. , pregiudicato, per detenzione ai fini didi. Un equipaggio della Sezione Radiomobile, nel transitare in Via della Sanginella nella mattinata di ieri, ha notato un giovane seduto su un motociclo Piaggio Liberty intento a fumare uno spinello artigianale. I militari lo hanno perciò subito bloccato e sottoposto a prima perquisizione personale, che ha rivelato il possesso di un grinder e di marijuana all’interno di un pacchetto di sigarette. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione con esito positivo: all’interno di un armadio a suo uso ...

