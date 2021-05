“Sono pronto”. Sangiovanni, dopo Amici 20 il momento è arrivato. È il cantate a raccontare tutto (Di giovedì 20 maggio 2021) Una settimana fa Amici 20 era finito con la vittoria di Giulia Stabile. Sangiovanni, secondo classificato, aveva portato a casa il premio di categoria. Sono stati loro due i grandi protagonisti dell’edizione di quest’anno e tanto stanno facendo discutere anche fuori. Per dare un’idea di quanto loro e il programma siano stati seguiti basta rivangare i dati auditel della finalissima che avevano raccolto davanti al video 6.667.000 spettatori con uno share del 33.5% (Amici Buonanotte a .000 e il % – Tutti gli ascolti delle finali), miglior risultato dal 2016. dopo Amici 20 le loro strade non si Sono divise, pure se ognuno è preso dai propri impegni. Da quello che emerge Sangiovanni e Giulia hanno trascorso del tempo insieme il giorno dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Una settimana fa20 era finito con la vittoria di Giulia Stabile., secondo classificato, aveva portato a casa il premio di categoria.stati loro due i grandi protagonisti dell’edizione di quest’anno e tanto stanno facendo discutere anche fuori. Per dare un’idea di quanto loro e il programma siano stati seguiti basta rivangare i dati auditel della finalissima che avevano raccolto davanti al video 6.667.000 spettatori con uno share del 33.5% (Buonanotte a .000 e il % – Tutti gli ascolti delle finali), miglior risultato dal 2016.20 le loro strade non sidivise, pure se ognuno è preso dai propri impegni. Da quello che emergee Giulia hanno trascorso del tempo insieme il giorno...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR sta bene. Ha giocato una buona partita con il Sassuolo, ma non ci sono state le c… - borghi_claudio : Sono momenti difficili... Stategli vicino. PRONTO “GIUSEPPI”? C’È UN SILURO PER TE! – LA TELEFONATA DI DRAGHI A CO… - xmsprouse : NON SONO PRONTO ?? - filippo2021 : @ercivettone1 @Uncino A me no. Io sono pronto a scoprire le nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale, del blo… - Peppe0017 : @AntonioDiRosa13 Dai che sono pronto a sturaro terzino -