Smart working: le novità sul diritto alla disconnessione (Di giovedì 20 maggio 2021) diritto alla disconnessione per i lavoratori in Smart working genitori di figli minori di sedici anni. Questa una delle novità introdotte in sede di conversione in legge del Decreto 13 marzo 2021 numero 30, con cui è stato previsto l’accesso al lavoro agile per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli ovvero di infezione da COVID-19 o quarantena degli stessi. La Legge di conversione (numero 61) ha previsto per i genitori lavoratori dipendenti interessati dallo Smart working, il diritto a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, al fine di garantirne la salute, il benessere e la conciliazione tempi di vita e di lavoro. Una previsione che, prima della citata ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 20 maggio 2021)per i lavoratori ingenitori di figli minori di sedici anni. Questa una delleintrodotte in sede di conversione in legge del Decreto 13 marzo 2021 numero 30, con cui è stato previsto l’accesso al lavoro agile per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli ovvero di infezione da COVID-19 o quarantena degli stessi. La Legge di conversione (numero 61) ha previsto per i genitori lavoratori dipendenti interessati dallo, ila disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, al fine di garantirne la salute, il benessere e la conciliazione tempi di vita e di lavoro. Una previsione che, prima della citata ...

Advertising

reportrai3 : Lunedì 21.20 @RaiTre Franco Arminio poeta e paesologo legge per Report alcune sue parole sul futuro dei piccoli com… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Con la pandemia l'Italia, come tutto il mondo, ha sperimentato lo smart working e molt… - Darko25048455 : RT @brrivv1: #smartworking L'era professioni ibride, oggi. 'Minori spese grazie allo smart working, spazi comuni solo per riunioni e recr… - ECaracozzi : Raga ma il lusso dello Smart working? Mi sono alzata alle 8:00, non ho preso la metro + passante per recarmi a lavo… - mbmarino : @stefano00121 Buongiorno Stefano, io sto a Milano: ho deciso di trasferirmi per un po' nella mia casa di Brera e di… -