Scuola | Aprea Fi | ' bene sostegni bis su paritarie | ripartono concorsi anche per Stem'

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Forza Italia esprime grande soddisfazione per il contributo di 50 milioni a favore delle scuole, previsto nel Decretobis approvato questa mattina, per l'acquisto di beni e servizi legati al Covid. Il Governo ha saputo cogliere la richiesta pervenuta dal mondo delle scuolee fortemente sostenuta da noi di Forza Italia". Lo afferma la parlamentare di Forza Italia, Valentina, memdro della Commissione Cultura Istruzione alla Camera. "aver previsto una nuova stagione diper la selezione dei docenti della, ancorché diversi tra loro, che dovranno garantire, almeno in parte, il ricambio generazionale e la copertura dei tanti, troppi, posti vacanti in tutti gli ordini di ...

Per alcuni il collegamento della scuola al lavoro è una 'cessione al neo - liberismo'. Poi ci si ... Gabriele Toccafondi, Valentina Aprea e Maria Stella Gelmini. Dopo di che snaturare come c'è scritto ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Forza Italia esprime grande soddisfazione per il contributo di 50 milioni a favore delle scuole paritarie, previsto nel Decreto Sostegni bis approvato questa mattina, per ...Una giovane alunna di 10 anni è stata denunciata alla Procura dei minori di Salerno per aver diffuso video sui social della lezione in DaD. In un video l'alunna rivolgeva un gestaccio alla maestra.