Porti toscani | dalla Regione un contributo per abbattere le barriere architettoniche

(Di giovedì 20 maggio 2021) Rendere iregionali completamente accessibili: è questo l’obiettivo delstraordinario, fino a un massimo di 50mila euro a progetto, che laToscana riconoscerà ai Comuni gestori degli spazi portuali e delle aree pubbliche funzionali alla fruizione dei, per migliorare l’accessibilità deidi interesse regionale alle persone con ridotta mobilità. A stabilirlo la Giunta regionale, che ha disposto il finanziamento con una delibera proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture, Stefano Baccelli. “Un’indagine svolta nel 2020 con il supporto del Centro regionale di accessibilità della AUSL Toscana Centro – spiega Baccelli – ha evidenziato alcune criticità che impediscono alle persone con ridotta capacità motoria l’accesso in autonomia ai vari ...

Ultime Notizie dalla rete : Porti toscani

Agenzia ANSA

... con i suoiScur, in un'opera d'arte contemporanea site specific. Il tema scelto per quest'... lombardi, piemontesi, liguri, emiliani,, romani e napoletani, oltre che da fiamminghi, ...Olivieroè tornato alla carica contro Matteo Salvini . L'occasione gli è stata offerta dall'Adnkronos,... Video su questo argomento "Chiudere i, Salvini torni al ministero degli Interni". ...Le aziende toscane attive nel comparto dei servizi pubblici – come acqua, rifiuti, energia, trasporti – hanno dimostrato grande resilienza nell’anno della ...È di Maurizio Bragagni, ceo dell’impresa, la strategia vincente della gara d’appalto aperta da Network Rail, società a capo del sistema ferroviario inglese ...