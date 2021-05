Juventus, Buffon saluta i tifosi: “Un semplice grazie non sarà sufficiente” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo affondati e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni“. Lo ha scritto via social Gigi Buffon che saluta i tifosi della Juventus il giorno dopo la conquista della Coppa Italia ai danni dell’Atalanta. Un trionfo che ha permesso al portierone bianconero di sollevare la sua sesta Coppa Italia, come Roberto Mancini. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) “Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo affondati e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. Unnonmaiper ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni“. Lo ha scritto via social Gigichedellail giorno dopo la conquista della Coppa Italia ai danni dell’Atalanta. Un trionfo che ha permesso al portierone bianconero di sollevare la sua sesta Coppa Italia, come Roberto Mancini. SportFace.

