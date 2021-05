Il fratello di Amrabat: “Gattuso lo voleva al Napoli. A Firenze non è stata una stagione facile” (Di giovedì 20 maggio 2021) Nordin Amrabat, fratello di Sofyan centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Firenzeviola.it della stagione del fratello. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TuttoNapoli: “Non è stata una stagione facile per lui ma il discorso è legato alle performance di tutta la squadra. Se si guarda la classifica, nessuno può essere soddisfatto”. Secondo lei si è pentito della scelta fatta nel gennaio del 2020? “Be’, “pentito” è una brutta parola: ma è vero che a quel tempo c’era molto interesse su di lui da parte di club che lottavano per la qualificazione in Champions League (e Sofyan quel torneo lo ha già giocato due volte). Certo, si aspettava qualcosa di diverso rispetto alla situazione che si è trovato a vivere e alla classifica attuale ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Nordindi Sofyan centrocampista della Fiorentina, ha parlato aviola.it delladel. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Tutto: “Non èunaper lui ma il discorso è legato alle performance di tutta la squadra. Se si guarda la classifica, nessuno può essere soddisfatto”. Secondo lei si è pentito della scelta fatta nel gennaio del 2020? “Be’, “pentito” è una brutta parola: ma è vero che a quel tempo c’era molto interesse su di lui da parte di club che lottavano per la qualificazione in Champions League (e Sofyan quel torneo lo ha già giocato due volte). Certo, si aspettava qualcosa di diverso rispetto alla situazione che si è trovato a vivere e alla classifica attuale ...

