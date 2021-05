Dl sostegni: intervento complessivo da 700 milioni per rilanciare lo sport (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – Con l’approvazione del Decreto Legge ‘sostegni Bis’ da parte del Consiglio dei Ministri, prende corpo un intervento complessivo di circa 700 milioni di euro destinato allo sport per affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – Con l’approvazione del Decreto Legge ‘Bis’ da parte del Consiglio dei Ministri, prende corpo undi circa 700di euro destinato alloper affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

