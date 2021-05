**Dl sostegni bis: Draghi, '40 mld, 17 a imprese e professioni, 9 per credito, 4 a lavoratori'** (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il decreto di oggi è di circa 40 miliardi di cui 17 di sostegni alle imprese, 9 di nuovo alle imprese come aiuti sul credito e sulla liquidità, 4 ai lavoratori e per le fasce in difficoltà". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il decreto di oggi è di circa 40 miliardi di cui 17 dialle, 9 di nuovo allecome aiuti sule sulla liquidità, 4 aie per le fasce in difficoltà". Così il premier Marioin conferenza stampa.

Antonio_Tajani : Oggi conferenza stampa di @forza_italia sul Dl Sostegni bis. Slittamento delle cartelle, esenzione IMU e Tosap, una… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La conferenza stampa del premier Mario Draghi sul Dl sostegni bis #ANSA - AgriculturaIT : #dlSostegni bis, @Confagricoltura : grave l’esclusione della cessione del credito d’imposta 4.0. Limitate le risors… - Agricolae1 : #Dlsostegnibis, @coldiretti , con Draghi 2 mld per lavoro nei campi - Agricolae1 : #Dlsostegnibis, @Copagri : bene interventi per agricoltura, ma rammarico per mancato inserimento credito d’imposta… -