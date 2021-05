Diffidati Monza-Cittadella | i calciatori a rischio squalifica in vista della finale playoff Serie B

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tutto pronto per la semidi ritorno diB tra. Dopo il pesante 3-0 dell’andata siglato da Baldini, la squadra di Venturato va a caccia del pass per lacon l’obiettivo di continuare a coltivare il sogno. Obiettivoma anche obbligo di monitorare la situazione legata ai. Diaw e Frattesi sono idel, tra le fila del ‘Citta’ sono tre: Donnarumma, Iori, Proia. Due gliti: Adorni e Branca.: Diaw, Frattesi: Donnarumma, Iori, Proia ...

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Monza

... scesi in campo daal Tombolato, hanno rimediato il cartellino giallo che ha fatto scattare la squalifica e che li costringerà a saltare la gara di ritorno ain programma giovedì. ......sul. PRIMO TEMPO - Paolo Zanetti col 4 - 3 - 1 - 2 manda in campo Maenpaa; Marzocchi, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Johnsen, Forte. Sei iin casa ...I diffidati di Monza-Cittadella, i calciatori a rischio squalifica in vista della finale playoff: Donnarumma, Iori, Proia, Diaw e Frattesi ...SERIE B Empoli promosso con 2 giornate d'anticipo Il costosissimo Monza è a un passo dall'uscita dai. SERIE B La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni: battuto il Pescara. LA SERIE B Pescara e Reg ...