David Cronenberg ospite d' onore del Matera Film Festival 2021

(Di giovedì 20 maggio 2021)sarà l'd'dele terrà una masterclass per il pubblico presente all'evento che si terrà dal 3 al 10 ottobre. Èl'd'della seconda edizione del, che si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre. Il grande cineasta canadese, Leone D'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, sarà presente durante tutta la settimana del, terrà una masterclass aperta al pubblico e seguirà da vicino le principali attività in programmazione. Il programma del...

Ultime Notizie dalla rete : David Cronenberg

cinematografo.it

l'ospite d'onore della seconda edizione del Matera Film Festival , che si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre 2021 . Il Leone D'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di ...Comunichiamo con molto piacere, da grandi estimatori da sempre del cinema e della personalità di, la seguente notizia, che chiama a raccolta ovviamente tutti gli appassionati del regista canadese : Èl'ospite d'onore della seconda edizione del Matera Film ...La trama di Crimes of the Future (2022). Un tuffo profondo in un futuro non troppo lontano in cui l'umanità sta imparando ad adattarsi al suo ambiente sintetico. Questa evoluzione sposta gli esseri um ...Il grande cineasta canadese, Leone D’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, sarà presente durante tutta la settimana del festival (dal 3 al 10 ottobre), terrà una masterclass ap ...