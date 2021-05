Cybersecurity - Sumitomo investe in Upstream per assicurazioni di nuova generazione (Di giovedì 20 maggio 2021) L'investimento di 36 milioni di dollari della Mitsui Sumitomo Insurance, prima assicurazione giapponese, nella partnership strategica con Upstream Security apre alla società di cybersecurity israeliana nuovi segmenti di business, come ha sottolineato a Fleet&Business il suo co-founder e ceo Yoav Levy. L'unione dell'analisi dei dati dei veicoli, insieme alle nuove tecnologie, tra cui le dashcam, saranno assolutamente dirompenti per il settore assicurativo, ha aggiunto. Oltre alla compagnia nipponica, le nuove possibilità offerte dalla telematica hanno destato l'interesse anche di una delle più grandi società assicurative del paese mediorientale, ovvero I.D.I. Insurance Company, anch'essa entrata in questo round di investimenti (il terzo dalla nascita di Upstream, quattro anni fa) e con cui la stessa Mitsui Sumitomo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 maggio 2021) L'investimento di 36 milioni di dollari della MitsuiInsurance, prima assicurazione giapponese, nella partnership strategica conSecurity apre alla società di cybersecurity israeliana nuovi segmenti di business, come ha sottolineato a Fleet&Business il suo co-founder e ceo Yoav Levy. L'unione dell'analisi dei dati dei veicoli, insieme alle nuove tecnologie, tra cui le dashcam, saranno assolutamente dirompenti per il settore assicurativo, ha aggiunto. Oltre alla compagnia nipponica, le nuove possibilità offerte dalla telematica hanno destato l'interesse anche di una delle più grandi società assicurative del paese mediorientale, ovvero I.D.I. Insurance Company, anch'essa entrata in questo round di investimenti (il terzo dalla nascita di, quattro anni fa) e con cui la stessa Mitsui...

Ultime Notizie dalla rete : Cybersecurity&nbsp Sumitomo CNH Industrial vincitrice ai Manufacturing Leadership Awards 2021 Inoltre, operando come una sorta di "gemello digitale" del macchinario reale, Dolphins offre anche funzionalità di virtual sensoring e cybersecurity. Il progetto Dolphins rappresenta una soluzione ...

Idc Security Digital Forum, l'evoluzione della cybersecurity ...investiranno in termini di sicurezza le aziende nel corso di questo 2021? Al primo posto nel cercare di massimizzare l'apporto di intelligenza artificiale e analytics nei processi di cybersecurity, ...

L'operazione cybersecurity: salta la fondazione di 007 voluta da Conte ilGiornale.it Sumitomo investe in Upstream per assicurazioni di nuova generazione La compagnia assicurativa giapponese mette sul piatto 35 milioni di dollari per sviluppare la piattaforma dati della società israeliana ...

Idc Security Digital Forum, l’evoluzione della cybersecurity Anche nel 2021 torna IDC Security Digital Forum; l'evento L'evento vedrà la partecipazione di analisti IDC, esperti del settore, leader di aziende italiane ...

