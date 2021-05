Covid, l’annuncio di Pfizer-Biontech: “Si va verso l’ok al vaccino per i bimbi da 6 mesi a 11 anni a inizio 2022” (Di giovedì 20 maggio 2021) Ora c’è una data, seppur indicativa: inizio 2022. E’ quando potrebbe entrare in scena il vaccino anti Covid prodotto da Pfizer-Biontech per i bambini dai 6 mesi agli 11 anni. A confermarlo è stata la stessa azienda alle agenzie di stampa. I risultati della sperimentazione “prevediamo saranno disponibili nella seconda metà del 2021. Se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate – è quanto dichiarato all’Ansa dai vertici della società – speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini più piccoli entro l’inizio del 2022?. Lo scorso marzo, Pfizer e Biontech hanno inoculato il proprio vaccino ai primi bambini sani in uno studio globale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Ora c’è una data, seppur indicativa:. E’ quando potrebbe entrare in scena ilantiprodotto daper i bambini dai 6agli 11. A confermarlo è stata la stessa azienda alle agenzie di stampa. I risultati della sperimentazione “prevediamo saranno disponibili nella seconda metà del 2021. Se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate – è quanto dichiarato all’Ansa dai vertici della società – speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini più piccoli entro l’del?. Lo scorso marzo,hanno inoculato il proprioai primi bambini sani in uno studio globale di ...

