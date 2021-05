Chiesa e Kulusevski | la Juve riparta dal loro talento

(Di giovedì 20 maggio 2021) Laha messo in bacheca il suo secondo trofeo stagionale grazie alle giocate di: il nuovo ciclo bianconero dovrà ripartire daI campioni del futuro in copertina: le reti diregalano la Coppa Italia allantus e restituiscono un pochino di fiato alle corde vocali dei tifosi bianconeri, finalmente presenti in piccola rappresentanza sugli spalti per festeggiare il nuovo successo. Una vittoria meritata per quel cambio di marcia che Chiellini e compagni hanno saputo imprimere nella seconda frazione, dopo quarantacinque minuti a inseguire movimenti e idee dell’Atalanta. Bergamaschi colpevoli di non aver sfruttato le occasioni e infilati alla prima occasione proprio dal grande ex. Lo svedese di finali evidentemente se ne ...

E poi, dopo il bellissimo gol di, la corsa di Pirlo in stile Berlino 2006 a fare mucchio ... Per non parlare dell'abbraccio con Dybala quandol'ha messa dentro: due bimbi al gol della ...... nonostante una stagione nera (la qualificazione alla Champions è ancora in bilico), possiede ancora i calciatori migliori (Buffon, de Ligt, Chiellini, Cuadrado,), di certo non ...L'albo d'oro della Coppa Italia: in vetta c'e' sempre la Juventus che con il trionfo di ieri sera al Mapei Stadium va a quota 14 trofei ..."Juve su la festa" titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. I bianconeri battono per 2-1 l'Atalanta e vincono la Coppa Italia ...