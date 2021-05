Cattedrali Urbane | la mostra di Anna Rosati per un’educazione sentimentale all’immagine

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. “Educazione” è un concetto pregnante che è stato il focus centrale dellapersonale di, ben nota in Campania sin dal 2017 con laKm0 Bologna Londra incontra Benevento, al Museo Arcos di Benevento, primaistituzionale per la rivoluzionaria iphoneography, a cura di Ferdinando Creta, Francesco T. Creta e Azzurra Immediato, per le sue partecipazioni al Festival VinArte ideato da Giuseppe Leone e al progetto Imago ...