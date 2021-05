Call of Duty Warzone dà il benvenuto a Rambo e John McClanema a quale prezzo?

Call of Duty Warzone dà il benvenuto a Rambo e John McClane...ma a quale prezzo? (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli eroi degli anni '80 sono arrivati ??all'interno di Call of Duty: Warzone e, come previsto, molti utenti si sono precipitati ad aprire il Battle Royale per ottenere i nuovi operatori. Ma queste nuove skin hanno un prezzo e purtroppo non sono nemmeno così a buon mercato. All'interno del negozio di Warzone troviamo i due pacchetti dedicati a Rambo e John McClane: ogni pacchetto ha un costo di 2400 punti COD, quindi i giocatori dovranno racimolare abbastanza denaro per acquistarli. I punti COD sono una valuta virtuale che funge da metodo di pagamento all'interno del negozio Call of Duty, sia in Warzone, Cold War o Zombie. Se si avanza di livello nel battle pass è possibile arrivare fino a un totale di 1.000 punti ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli eroi degli anni '80 sono arrivati ??all'interno diofe, come previsto, molti utenti si sono precipitati ad aprire il Battle Royale per ottenere i nuovi operatori. Ma queste nuove skin hanno une purtroppo non sono nemmeno così a buon mercato. All'interno del negozio ditroviamo i due pacchetti dedicati aMcClane: ogni pacchetto ha un costo di 2400 punti COD, quindi i giocatori dovranno racimolare abbastanza denaro per acquistarli. I punti COD sono una valuta virtuale che funge da metodo di pagamento all'interno del negozioof, sia in, Cold War o Zombie. Se si avanza di livello nel battle pass è possibile arrivare fino a un totale di 1.000 punti ...

