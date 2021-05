Argentina, le donne indigene marciano contro il ‘terricidio’ e il continuo attacco ai corpi-territorio (Di giovedì 20 maggio 2021) “Hanno seminato terricidio e ora raccolgono ribellione”. Questa una delle consegne della marcia del gruppo di donne indigene partita il 14 marzo dal territorio recuperato Lof Mapuche Pillán Mahuiza, 100 chilometri a sud della città di Esquel, Provincia di Chubut (Patagonia Argentina). La destinazione è la capitale della Repubblica Argentina, Buenos Aires, dove è previsto il loro arrivo per il 22 di maggio. La data scelta dal Movimento delle donne indigene per il Buen Vivir per l’inizio della marcia non è stata casuale. Il 14 marzo si è celebrato infatti la “Giornata internazionale di azione contro le dighe e per i fiumi, l’acqua e la vita”, un evento simbolico adottato dai partecipanti al primo Incontro internazionale delle persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “Hanno seminato terricidio e ora raccolgono ribellione”. Questa una delle consegne della marcia del gruppo dipartita il 14 marzo dalrecuperato Lof Mapuche Pillán Mahuiza, 100 chilometri a sud della città di Esquel, Provincia di Chubut (Patagonia). La destinazione è la capitale della Repubblica, Buenos Aires, dove è previsto il loro arrivo per il 22 di maggio. La data scelta dal Movimento delleper il Buen Vivir per l’inizio della marcia non è stata casuale. Il 14 marzo si è celebrato infatti la “Giornata internazionale di azionele dighe e per i fiumi, l’acqua e la vita”, un evento simbolico adottato dai partecipanti al primo Ininternazionale delle persone ...

Argentina, le donne indigene marciano contro il 'terricidio' e il continuo attacco ai… Il Fatto Quotidiano

