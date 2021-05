Anticipazioni Uomini e Donne del 20 05 2021 | una dama decide di interrompere la conoscenza col suo cavaliere

Leggi su isaechia

(Di giovedì 20 maggio 2021) È stata registrata una nuova puntata di. A fornirci leIlVicoloDelleNews.it: La puntata diinizia con Gemma Galgani che litiga di nuovo con Isabella e si risiede al centro con Aldo per parlare sempre delle stesse cose. Ridicono esattamente ciò che hanno detto la scorsa puntata per un’ora (ne verrà fuori una puntata intera): Gemma accusa lui di essersi tirato indietro con la scusa di Isabella, poi che Isabella è fredda, calcolata e razionale. Aldo confessa di essersi tirato indietro perchè in realtà non la vede presa come sta dichiarando, infatti in passato quando uno le diceva NO lei continuava a lottare imperterrita per quella persona, mentre lui benché l’avesse friendzonata le ha continuato a mandare messaggi e lei è rimasta impassibile. Gianni lo attacca ...