VR46 | niente Yamaha | accordo con Ducati

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il weekend di Le Mans ha impegnato Valentino Rossi non solo come pilota, ma anche come team manager. La sua scuderiaha fatto un passo importante per definire il 2022, chiudendo la trattativa cone trovando l’definitivo con. Secondo l’indiscrezione de “La Gazzetta dello Sport”, il team del campione pesarese e la casa bolognese hanno definito tutti i dettagli. Nei prossimi giorni arriverà la firma, ma per l’annuncio dovremo aspettare il GP di Catalogna. Per Rossi rappresenta un “ritorno al futuro”: il “Dottore” aveva corso connel 2011 e nel 2012, con risultati deludenti. Ora le due parti si ritrovano, con una veste nuova. Quale motorizzazione avrà il team: perchée non ...