Tra Rousseau e M5s la sfida è a colpi di giga: «Conte ostaggio di Casaleggio»

Rousseau M5s sfida a colpi di giga. E la politica? «Passa a Rousseau e avrai più giga di democrazia diretta». Sarebbe questa la battuta che circola in seno al Movimento Cinque Stelle. A Parlarne Giuseppe Marino in un articolo uscito su "Il Giornale": "Il M5s si avvita sempre più nella sfida di cavilli con Davide Casaleggio. Che ora ricorda le fastidiose campagne di «caccia al cliente» delle compagnie telefoniche". Ma di che si tratta? leggi anche l'articolo —> Media sondaggi Termometro Politico: il Movimento 5 Stelle perde terreno Secondo quanto raccontato da Marino su "Il Giornale" ieri due tecnici inviati dal M5s si sono presentati a Milano, proprio alla sede dell'associazione Rousseau, chiedendo di consegnare le liste degli ...

