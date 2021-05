TIM | ricavi stabili nel primo trimestre Cala il debito

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Iorganici di TIM si sono attestati a 3,8 miliardi di euro neldell’anno, in linea con lo stesso periodo del 2020. L’EBITDA organico di gruppo si è attestato a 1,6 miliardi di euro (-1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e quello della Business Unit Domestic a 1,3 miliardi di euro (-2,6%). Sono continuate le azioni di contenimento dei costi, che sonoti dell’8,9% sulla base addressable. È quanto emerge dalla relazione finanziaria al 31 marzo 2021 approvata oggi dal CdA dell’azienda di telecomunicazioni. Gli investimenti si sono attestati a 700 milioni di euro, in aumento rispetto al 2020 per accelerare i processi di crescita e trasformazione in Italia (reti in fibra, Cloud & Data center, partnership con DAZN) e Brasile. Il risultato netto si è attestato a -0,2 ...