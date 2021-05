«The Father», l’oblio è un thriller malinconico (Di giovedì 20 maggio 2021) Florian Zeller è un giovane drammaturgo francese (sì, oggi a 41 anni si è giovani per questo lavoro), autore di diverse opere teatrali di successo rappresentate un po’ ovunque. Come The Father, messo in scena in decine di allestimenti e premiato in diverse occasioni. Come si sa però il passaggio dal teatro al cinema non è sempre felice, manca il respiro, lo spazio, il cambiamento di situazioni, così, spesso, le trasposizioni rischiano di apparire rattrappite non altrettanto efficaci rispetto all’originale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 maggio 2021) Florian Zeller è un giovane drammaturgo francese (sì, oggi a 41 anni si è giovani per questo lavoro), autore di diverse opere teatrali di successo rappresentate un po’ ovunque. Come The, messo in scena in decine di allestimenti e premiato in diverse occasioni. Come si sa però il passaggio dal teatro al cinema non è sempre felice, manca il respiro, lo spazio, il cambiamento di situazioni, così, spesso, le trasposizioni rischiano di apparire rattrappite non altrettanto efficaci rispetto all’originale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

