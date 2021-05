Advertising

ansa2030 : Stefani, 'Disability Card' sostituirà certificato cartaceo. Servirà anche a consentire attestazione propria disabil… - CorriereQ : Stefani, ‘Disability Card’ sostituirà certificato cartaceo -

Ultime Notizie dalla rete : Stefani Disability

ANSA Nuova Europa

Questa è una peculiarità della versione italiana del progettoCard". Lo ha detto il ministro per le Disabilità Erikarispondendo ad una interrogazione in commissione 'Affari ......, esprimendo profonda preoccupazione circa le discussioni in corso in seno al Consiglio d'Europa. Una preoccupazione di cui si è già fatto portavoce, nei mesi scorsi, l'European...Questa è una peculiarità della versione italiana del progetto Disability Card". Lo ha detto il ministro per le Disabilità Erika Stefani rispondendo ad una interrogazione in commissione 'Affari Sociali ...