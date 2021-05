Spotify aggiungerà le trascrizioni per non udenti ai suoi podcast

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021)punta a diventare un’applicazione accessibile agli utenti con disabilità uditive o visive. I sottotitoli automatici neie un layout nuovo con colori e testi più visibili sono il primo passo compiuto in tal senso (Immagine:ha presentato la versione beta di una funzione che trascrive in tempo reale ie, inoltre, ha annunciato che modificherà il suo look per essere più facilmente utilizzata dagli utenti ipovedenti. Come parte del programma di beta test,inizierà a trascrivere automaticamente il parlato di alcuni programmi esclusivi e originali già dalle prossime settimane. Grazie a questa novità le persone saranno in grado di leggere lecon o senza l’audio attivato e potranno visualizzare l’intero testo ...