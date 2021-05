“SmartAgriHubs” | al via due nuovi bandi | contributi agli esperimenti innovativi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il progetto europeoha pubblicato dueper promuovere la realizzazione didi innovazione nel settore agroalimentare dopo la crisi legata al Covid-19: la Restart Open Call e la Expand Open Call. Per la Restart Open Call le proposte progettuali dovranno puntare a realizzare hackathon, sfide e datathon che hanno un impatto diretto e indiretto per mitigare gli effetti della pandemia di COVID-19 o di pandemie simili (future). Con tali iniziative, il RESTART dell'economia agroalimentare dopo la crisi COVID-19 sarà facilitato. L'idea di fondo è quella di sostenere l'economia agroalimentare europea per meglio far fronte alle esigenze della "nuova normalità" e mantenere la sua posizione competitiva a livello globale. Il budget complessivo messo a disposizione è pari a 500.000 euro.