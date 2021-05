Serie B, oggi si giocano le semifinali di ritorno dei playoff. Il programma (Di giovedì 20 maggio 2021) Giornata importante quella di oggi in chiave playoff di Serie B: si giocheranno, infatti, le due semifinali di ritorno. Il Monza tenterà di ribaltare il clamoroso ko dell’andata contro il Cittadella (3-0), il Lecce ha un compito meno proibitivo tra le mura amiche contro il Venezia, i pugliesi hanno un solo gol da rimontare. Ecco il programma: GIOVEDI’ 20 MAGGIO Lecce-Venezia alle 18.30 Monza-Cittadella alle 20.45 Foto: Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Giornata importante quella diin chiavediB: si giocheranno, infatti, le duedi. Il Monza tenterà di ribaltare il clamoroso ko dell’andata contro il Cittadella (3-0), il Lecce ha un compito meno proibitivo tra le mura amiche contro il Venezia, i pugliesi hanno un solo gol da rimontare. Ecco il: GIOVEDI’ 20 MAGGIO Lecce-Venezia alle 18.30 Monza-Cittadella alle 20.45 Foto: Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

