Playoff Serie C 2021, secondo turno: tabellone e accoppiamenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al via i Playoff di Serie C 2021, dopo la disputa del primo turno è tutto pronto per il secondo turno della fase interna ai singoli gironi. Entrano in gioco le quarte classificate, dunque Pro Vercelli per il girone A, Feralpisalò per il girone B e Bari per il girone C. Insieme a loro tre vincitrici del primo turno per ciascun girone. Andiamo dunque a scoprire il tabellone aggiornato con gli accoppiamenti. lL PROGRAMMA DEL PRIMO turno secondo turno GIRONE A Pro Vercelli-Juventus U-23 Grosseto-Albinoleffe GIRONE B Feralpisalò-Virtus Verona Cesena-Matelica GIRONE C Bari-Foggia Juve Stabia-Palermo SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al via idi, dopo la disputa del primoè tutto pronto per ildella fase interna ai singoli gironi. Entrano in gioco le quarte classificate, dunque Pro Vercelli per il girone A, Feralpisalò per il girone B e Bari per il girone C. Insieme a loro tre vincitrici del primoper ciascun girone. Andiamo dunque a scoprire ilaggiornato con gli. lL PROGRAMMA DEL PRIMOGIRONE A Pro Vercelli-Juventus U-23 Grosseto-Albinoleffe GIRONE B Feralpisalò-Virtus Verona Cesena-Matelica GIRONE C Bari-Foggia Juve Stabia-Palermo SportFace.

