Piano pandemico | Zambon ancora sotto minaccia Io dico | costituiamoci parte civile nel processo di Bergamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ho letto con attenzione le 180 pagine del libro Il pesce piccolo, una storia di virus e segreti, scritto da Francescoper Feltrinelli e uscito da pochi giorni sulla storia delitaliano. Vi consiglio di leggerlo appena potete, in quanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (da tutto il mondo conosciuta come Oms), ha chiesto ufficialmente alla Feltrinelli di ritirarlo dal mercato proprio per l’acronimo usato. Ma andiamo con ordine. Ora che fortunatamente le nostre giornate si sono schiarite, non solo per la primavera, ma soprattutto per il numero di morti che in Italia si riduce, occorre a mente fresca, per non dimenticare, fare luce su ciò che è successo realmente fra virus e segreti. Per fare ciò occorre dividere l’argomento in due parti, per capire come mai l’Italia è stata colpita cosi violentemente dal ...