Omicidio Willy | un pentito svela la verità | “Hanno mentito”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Mancano solo venti giorni all’inizio del processo per il delitto diMonteiro: unaccusa tre aggressori di falsa testimonianza. In memoria di(Photo by Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty ImagesL’diMonteiro è stato uno dei casi di cronaca che ha più scosso le coscienze nel drammatico 2020. Il 21enne cuoco assassinato a calci e pugni a Colleferro, cittadina alle porte di Roma, per aver tentato di difendere un suo amico da un’aggressione. Il giovane di origine capoverdiana, che lavorava come cuoco, ha ricevuto postuma la Medaglia d’Oro al Valor Civile dal Presidente della Repubblica. A seguito delle indagini effettuate, gli inquirentiaccusato del brutale pestaggio quattro giovani. Si tratta di Gabriele e Marco Bianchi, di Mario Pincarelli e di ...