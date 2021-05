Omicidio Gioia | nominate due avvocatesse per difendere Elena e Giovanni

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Cambio di difesa perLimata. I due sono i principali indagati dell’del padre della giovane, Aldo. Uscito di scena Vanni Cerino,, sarà seguita dalla penalista romana, Livia Rossi. Discorso simile per il giovane di Cervinara che sarà assistito da Kalpana Marro incaricata con Roberto Russo. I legali di Limata hanno deciso di ricorrere alla riserva di incidente probatorio. Dunque l’esame che doveva avvenire oggi sull’arma del delitto, slitta. Anche il pm e il gip dovranno indicare un proprio perito per la prova irripetibile che sostanzialmente riguarda l’individuazione del Dna dell’assassino o di altre persone sull’arma utilizzata per uccidere Aldo, padre di. L'articolo proviene ...

Lo stesso aveva fatto all'indomani dell'il penalista Innocenzo Massaro. Situazione identica anche per il 22enne, Giovanni Limata , che ha sferrato le coltellate mortali ad Aldoperché ...La Procura di Avellino ha disposto accertamenti irripetibili sull'arma usata per compiere l'di Aldo, ucciso a coltellate nella sua abitazione al corso di Avellino, da colpi sferrati dal fidanzato della figlia Elena, Giovanni Limata. I due ragazzi sono indagati per concorso in ...Omicidio di Aldo Gioia ad Avellino: perizia sul coltello disposta dalla Procura. Il 23enne Giovanni Limata potrebbe aver avuto un complice ...Aldo Gioia, ucciso con 14 coltellate nella sua casa del centro di Avellino, potrebbe essere stato ucciso da più persone e non soltanto dal fidanzato della figlia, il 23enne Giovanni Limata. È l'ipotes ...