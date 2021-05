Omicidio di Yara | la Corte si riserva di decidere sull’esame dei reperti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) I giudici dellad’Assise di Bergamo si sonoti disulla richiesta della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’diGambirasio, di poter esaminare iche hanno portato alla sentenza di condanna.

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'della tredicenneGambirasio chiede alla Corte d'assise di Bergamo che "sia prima di tutto ripristinata la legalità". Lo ha detto uno dei suoi legali, Paolo Camporini, al suo arrivo in ...Morte Maria Luisa Ruggerone:o peritonite?/ "Lesione da terzi" cambia difesa L'eruzione a ... qui di seguito il video della diretta di SkylineGambirasio, reperti: oggi l'udienza/ "...I giudici della Corte d'Assisedi Bergamo si sono riservati di decidere sulla richiesta della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, di poter ...I giudici della Corte d'Assise si sono riservati di decidere sulla richiesta della difesa di Massimo Bossetti sul processo Yara Gambirasio.