Nuovo DPCM maggio 2021 | riaperture palestre dal 24 e via libera ai matrimoni con green pass

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Con le nuove regole decise dal Governo, si potrà tornare presto alle feste dio e ad andare in palestra. Proprio la riapertura delleservirà ad evitare il tracollo di un settore in estrema crisi. Tre mesi di chiusura un anno fa, la timida riapertura e quindi la nuova chiusura a fine ottobre. Dopo sette mesi, con una settimana d’anticipo rispetto a quanto preventivato, leriapriranno lunedì 24. La perdita stimata si aggira sui dodici miliardi e mezzo. Un macigno.dal 24: regole e protocolli anti-covid La campagna vaccinale che marcia spedita, il conseguente calo verticale dei contagi hanno indotto il governo ad anticipare di una settimana la riapertura delle ...

Advertising

CaseificioStar : Il nuovo DPCM è stato firmato, splende il sole e oggi è la giornata nazionale delle fragole ?? La nostra #blondechef… - MondoPrimavera : Buone notizie per i settori giovanili? Dal 1^ giugno potranno tornare i tifosi sugli spalti; i dettagli del nuovo… - DPlusRicambi : D+ Offerte Autoricambi coprifuoco alle 23: nuovo dpcm riaperture e spostamenti: - giovaafcim7 : @SimosTwitt @sborrjavalero mi sono arrivate comunicazioni importanti, nuovo DPCM in arrivo - TicketSms : Il nuovo #dpcm Draghi è stato approvato, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle #riaperture e sul #coprifuoco. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

a fine maggio Sul tavolo della cabina di regia con il presidente del Consiglio Mario Draghi è stata messa anche l'ipotesi di una nuova verifica tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. ...Dopo lo stop arrivato con ildi metà Agosto , tutte le attività di sale da ballo, discoteche e ... Diverso il discorso per i parchi tematici che stando a quanto stabilito daldecreto in ...Un tetto massimo agli invitati, un rigido protocollo da rispettare, il green pass obbligatorio per tutti e un “ospite inatteso”: il Covid manager. Anche il settore dei matrimoni, ...Nuovo Dpcm, tante le novità e le prossime riaperture decise con l’ultimo decreto. Qualcuna sarà valida già a partire da oggi, vediamole nel dettaglio.