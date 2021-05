M¥SS KETA torna in tour, ecco le prime date: Roma, Bologna e Locorotondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) M¥SS KETA, torna il tour dal vivo per la prima volta con la band; di seguito, ecco le prime date. M¥SS KETA, annunciate le prime date del tour M¥SS KETA – Photo Credits: ufficio stampa GDG pressM¥SS KETA torna finalmente sul palco, a un anno e mezzo dalle sue ultime performance live, tra cui il concerto del Capodanno 2020 nella sua Milano. Il 21 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 30 giugno al Nova di Bologna e il 15 agosto al Locus Festival di Locorotondo in provincia di Bari sono soltanto le prime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)ildal vivo per la prima volta con la band; di seguito,le, annunciate ledel– Photo Credits: ufficio stampa GDG pressfinalmente sul palco, a un anno e mezzo dalle sue ultime performance live, tra cui il concerto del Capodanno 2020 nella sua Milano. Il 21 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di, il 30 giugno al Nova die il 15 agosto al Locus Festival diin provincia di Bari sono soltanto le...

