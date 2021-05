Lowe’s | trimestrale batte attese | ma ricavi crescono meno di Home Depot

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) –, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registratopari a 24,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2021, rispetto ai 19,7 miliardi di dollari dei primi tre mesi del 2020 (le vendite comparabili sono aumentate del 25,9%) e ai 23,9 miliardi attesi dal mercato. L’utile diluito per azione è stato di 3,21 dollari nel periodo in oggetto, rispetto agli 1,76 dollari del primo trimestre del 2020 e ai 2,62 dollari del consensus. “La nostra performance eccezionale è continuata in questo trimestre, grazie alla forte crescita delle vendite e all’espansione del margine operativo – ha commentato Marvin R. Ellison, presidente e CEO di Lowe – Abbiamo registrato una crescita di oltre il 30% nel segmento Pro, oltre il 18% in tutte le 15 regioni degli Stati Uniti e una crescita in Canada ...