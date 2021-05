LIVE Musetti-Korda 4-1 | ATP Lione in DIRETTA | l’azzurro si porta avanti di un break

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-KARATSEV, 2° MATCH DALLE 10.30 4-1conserva ile allunga nel primo set. 40-30 Stavolta la palla corta non riesce all’italiano. 40-15 Perfetta la palla corta di. 30-15 Stavolta dritto vincente dell’americano. 30-0 Altro errore di dritto di. 3-1 DOPPIO FALLO DIPER! 30-40sbaglia la palla corta e pallaper. 30-15 Lungo il pallonetto di. 15-15 Bel passante di. 2-1 Game facile per. 40-0 Ace di. 30-0 Prima carica di ...