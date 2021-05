Lite Cairo-Immobile | l’intervento di Tare | “Ciro uomo vero | è un Re umile”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “non è solo un calciatore. Non è solo l’attaccante della Lazio. E arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppurenon è solo questo. È stato proclamato ‘King’ dalla sua gente, da noi che ci lavoriamo insieme ogni giorno”. Così Igli, ds della Lazio, è intervenuto per commenil duro scontro verbale tra Urbanodopo Lazio-Torino di ieri sera. “è un Re, che lavora dando l’esempio, unche si sacrifica e che ama la nostra Società, i suoi compagni, i suoi tifosi e la sua splendida famiglia”, continuanelle parole rilasciate all’Adnkronos. ...

E poi c'è Urbano, che a differenza della sua squadra è da serie B: lacon Immobile davanti allo spogliatoio e la replica via Instagram , in cui non solo non ha smentito le accuse che gli ...Il ds della Lazio dopo latra l'attaccante e il presidente del Torino,"Ciro non è solo un calciatore. Non è solo l'attaccante della Lazio. E arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol ...Il dirigente biancoceleste risponde così dopo la lite di ieri tra Ciro Immobile e il presidente del Torino Urbano Cairo. Un botta e risposta iniziato negli spogliatoi e proseguito su Instagram. Tare ...Un finale di sicuro ad alto tasso di elettricità quello tra Lazio e Torino. Partita dura e al triplice fischio ecco la lite tra Immobile e Urbano Cairo ...