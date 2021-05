Letta,chi non crede in Ue non vedo cosa ci faccia al governo (Di mercoledì 19 maggio 2021) "La nostra posizione è quella di un governo europeista, ovviamente chi non crede nell'Europa non vedo cosa ci faccia dentro un governo europeista come questo. Quindi chi sta dentro questo governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) "La nostra posizione è quella di uneuropeista, ovviamente chi nonnell'Europa noncidentro uneuropeista come questo. Quindi chi sta dentro questo...

Advertising

TELADOIOLANIUS : Migranti, Letta : 'la Ue si dia strumenti efficaci' Con chi cazzo parla? Il PDiota fa finta di non capire che i cla… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Letta insiste nel pressing su #Salvini: 'la nostra posizione è quella di un governo europeista, ovviamente chi non cred… - Nicola23453287 : RT @Teresat73540673: AGGIUNGO MODIFICA DEL TRATTATO DI DUBLINO RESPONSABLITA PAESE PRIMO APPRODO FU FIRMATA GIUGNO 2013,GOVERNO LETTA APRIL… - Mariang47614228 : RT @Teresat73540673: AGGIUNGO MODIFICA DEL TRATTATO DI DUBLINO RESPONSABLITA PAESE PRIMO APPRODO FU FIRMATA GIUGNO 2013,GOVERNO LETTA APRIL… - loris30999 : RT @lucianoghelfi: #Letta insiste nel pressing su #Salvini: 'la nostra posizione è quella di un governo europeista, ovviamente chi non cred… -