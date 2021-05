Lazio | Tare difende Immobile | “Grande calciatore e uomo vero”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ciro non è solo un. Non è solo l’attaccante della. E arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppure Cironon è solo questo. E stato proclamato ‘King Ciro’ dalla sua gente, da noi che ci lavoriamo insieme ogni giorno. Ciro è un Re umile, che lavora dando l’esempio, unche si sacrifica e che ama: la nostra Società, i suoi compagni, i suoi tifosi e la sua splendida famiglia”. Igli, direttore sportivo della, si esprime così all’Adnkronos dopo la lite di ieri tra Ciroe il presidente del Torino Urbano Cairo. “Ciro– prosegue – non è solo il Re del gol, ma anche il Re dei valori. Quegli stessi valori che, spesso, vengono dimenticati. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare

, idea Gollini Il portale riporta l'interesse dellaper Pierluigi Gollini, uno dei nomi registrati sul taccuino del dsper il dopo - Reina (o per il dopo - Strakosha , se preferite). ...Da lì potrebbero aprirsi altri scenari graditi a Mihajlovic, come ad esempio l'opzionevisto che il rinnovo di Simone Inzaghi va per le lunghe e anche la figura del ds Ighlinon è più ...“Ciro non è solo un calciatore. Non è solo l’attaccante della Lazio. E arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppure Ciro Immobile non ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La Lazio a difesa di Ciro Immobile, dopo le pesanti accuse ricevute dal bomber campano da parte del presidente del Torino Urb ...