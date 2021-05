L’apertura de L’Equipe sul ritorno di Benzema in Nazionale | “La sorpresa dello chef”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Fino a qualche giorno fa non ci avrebbe creduto nessuno suldi Karimin, adesso è realtà. L’attaccante del Real Madrid è stato convocato da Didier Deschamps per far parte ad Euro2020 con lacampione del mondo.ha aperto con questa notizia col titolo “La”.torna coi blues dopo ben 5 anni. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.