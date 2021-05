(Di mercoledì 19 maggio 2021) Con una sanzione di 2.000di ammenda per Antonioe per l'si conclude il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italia Juventus - ...

Gestaccio contro Agnelli: Conte e l'Inter patteggiano una multa da 2mila euro

Con una sanzione di 2.000 euro di ammenda per Antonio Conte e per l'Inter si conclude il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italia Juventus - Inter. Conte e l'Inter sono stati multati dalla Procura Federale per il gestaccio della sfida di Coppa Italia del 9 febbraio Conte e l'Inter hanno patteggiato il pagamento di un'ammenda di 2000 euro per il gestaccio.