“Esce con lei”. UeD, Giacomo Czerny rompe ogni indugio. Il tronista ha fatto la sua scelta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. ‘Uomini e Donne’ si sta avvicinando sempre più alla sua conclusione, infatti il 28 maggio dovrebbe andare in onda l’ultima puntata del programma. Quindi, l’ultima scelta era ormai nell’aria da tempo e adesso è arrivata la conferma, stando alle ultime anticipazioni: il tronista Giacomo Czerny ha deciso con chi uscire dalla trasmissione. Lui ha portato avanti un bellissimo percorso con due corteggiatrici ed è stato difficile capire chi volesse maggiormente. L’altro tronista Massimiliano Mollicone ha invece scelto recentemente. Queste le sue parole rivolte alla sua fidanzata Vanessa Spoto: “Grazie per quello che hai fatto per me in questi mesi, grazie per avermi permesso di entrare nella tua vita nonostante quello che hai passato. L’ultimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. ‘Uomini e Donne’ si sta avvicinando sempre più alla sua conclusione, infatti il 28 maggio dovrebbe andare in onda l’ultima puntata del programma. Quindi, l’ultimaera ormai nell’aria da tempo e adesso è arrivata la conferma, stando alle ultime anticipazioni: ilha deciso con chi uscire dalla trasmissione. Lui ha portato avanti un bellissimo percorso con due corteggiatrici ed è stato difficile capire chi volesse maggiormente. L’altroMassimiliano Mollicone ha invece scelto recentemente. Queste le sue parole rivolte alla sua fidanzata Vanessa Spoto: “Grazie per quello che haiper me in questi mesi, grazie per avermi permesso di entrare nella tua vita nonostante quello che hai passato. L’ultimo ...

Advertising

robersperanza : Il vaccino Covid deve essere considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti. Lavoreremo con Unicef perché n… - AzzolinaLucia : Dal disastroso record negativo sulla natalità di quest'anno si esce prima di tutto tutelando le donne lavoratrici.… - drinkthiscola : non giacomo che esce dal programma con una fidanzata gnocca e una proposta di lavoro da maria chi come lui… - LorenzoDodi2 : @LouGirardiReal @masolinismo Se ne esce con ste bombe a caso, Singer manca poco non sa manco cos'è il calcio, figuriamoci se conosce belotti - malandrina9 : RT @so_comedicoio_: Quando sta per spillare e poi se ne esce con BUONA PRIMAVERA!?? #IlPuntoZ -

Ultime Notizie dalla rete : Esce con Esce con il windsurf ma finisce sugli scogli, salvato dalla guardia costiera Genova24.it Sottotono, esce l'album "Originali". Tracklist, collaborazioni, copertina. Poco meno di un mese fa, i Sottotono sono tornati con il singolo "Mastroianni", brano incluso nell'album "Originali" che verrà pubblicato il prossimo 4 giugno. Il disco giunge venti anni dopo "...in t ...

Tonfo interno della Luparense: l’USG Sedico passeggia 3-0 19.05.2021 20:00 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC Vedi letture Perde in casa 3-0 la Luparense contro l’USG Sedico. I rossoblù reclamano un rigore non dato e la rete annullata ...

Poco meno di un mese fa, i Sottotono sono tornati con il singolo "Mastroianni", brano incluso nell'album "Originali" che verrà pubblicato il prossimo 4 giugno. Il disco giunge venti anni dopo "...in t ...19.05.2021 20:00 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC Vedi letture Perde in casa 3-0 la Luparense contro l’USG Sedico. I rossoblù reclamano un rigore non dato e la rete annullata ...