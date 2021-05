Dieta e allenamento: l'attore svela come ha perso 50 chili. Cambiando completamente aspetto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Hafþór Júlíus Björnsson, attore de Il Trono di Spade, prima e dopo: da 205 kg a 155 Perdere 50 chili e cambiare completamente aspetto. È quello che è successo a Hafþór Júlíus Björnsson, attore e star della serie Il Trono di Spade nella quale ha interpretato, dalla quarta all’ottava stagione, Gregor Clegane, “la Montagna”. Strongman islandese, il divo ha condiviso il suo cambiamento su Instagram con due foto. Poi, su Youtube, ha mostrato ai follower il percorso, tra Dieta e allenamento, che l’ha portato a perdere peso. Il Trono di Spade: le immagini dell’ottava e ultima stagione guarda le ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Hafþór Júlíus Björnsson,de Il Trono di Spade, prima e dopo: da 205 kg a 155 Perdere 50e cambiare. È quello che è successo a Hafþór Júlíus Björnsson,e star della serie Il Trono di Spade nella quale ha interpretato, dalla quarta all’ottava stagione, Gregor Clegane, “la Montagna”. Strongman islandese, il divo ha condiviso il suo cambiamento su Instagram con due foto. Poi, su Youtube, ha mostrato ai follower il percorso, tra, che l’ha portato a perdere peso. Il Trono di Spade: le immagini dell’ottava e ultima stagione guarda le ...

